空品亮橘燈 學者籲市府同意「以氣減煤」

台中市天空灰濛濛，空氣品質亮橘燈。（記者蔡淑媛攝）

2021/01/23 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕受到環境風場吹東風等影響，台中市昨空氣品質亮橘燈（對敏感族群不健康），是今年最嚴重的空污來襲，市府環保局預報東北風可能挾帶境外污染物移入，今天空污仍會持續。中興大學環工系教授莊秉潔也對台中市長盧秀燕喊話，請儘速同意中央「以氣減煤」的政策，讓台中火力發電廠燃氣機組趕緊興建上線；對此，市府籲中火先「汰舊換新」。

改善空污 讓燃氣機組興建上線

台中空品這兩日亮橘燈，市府啟動應變措施，包含通知中火等前30大固定污染源自主降載等多項防制措施，中火除了3部機組環保停機，也規劃降載減排，7部機組執行降載減排7成至近9成。

莊秉潔分析指出，這次空污也讓台南紫爆了，原因在於許多污染是從台南以北堆疊，再移到台南，由預測分析系統可看出，主要還是本土造成的污染，境外占比僅約7％，其中柴油大貨車、中火、中小鍋爐及中龍鋼鐵為主要污染來源，且這次空污主因是台中市汽油車及機車排放PM2.5，居然造成台南極大影響。

莊秉潔呼籲，台中市長盧秀燕如果誠心在2023年打造台中成為無煤城市，請儘速同意中央「以氣減煤」的政策，不要說一套做一套，令人作嘔，目前的做法只會讓台中電廠在2025年時，10部燃煤機組可能火力全開，2023年要打造台中成為無煤城市，根本不可能。他說，一旦中火改為燃氣，同時推動台中市捷運取代汽、機車，加上未來光電及風電增加，才能進一步討論以光電與風電取代燃氣發電。

市府重申 中火機組汰舊換新

市府則重申，台電應先讓老舊機組退場，若燃煤機組不除役，未來配合用電調度啟用，恐加重中部空氣品質污染負荷，為維護中部人健康，市府嚴正呼籲中火「汰舊換新」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法