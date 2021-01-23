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    防疫優先 教局建議畢旅延期或取消

    文心國小冬令營舉辦各式活動，學校也均配合防疫，學生到校須量體溫，活動保持安全距離。（文心國小提供）

    文心國小冬令營舉辦各式活動，學校也均配合防疫，學生到校須量體溫，活動保持安全距離。（文心國小提供）

    2021/01/23 05:30

    出遊至少兩天 地點不只一處 接觸對象多不利防疫

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國內傳出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件，市府教育局長楊振昇指出，考量防疫重要，將函文強烈建議各校畢業旅行延期辦理或取消；至於寒假輔導課或學校舉辦的冬令營活動，因寒假已開始，加上學生接觸對象固定，不會要求取消。他強調，將請各校落實防疫措施，確保學生健康安全。

    寒假課輔、冬令營 不頒禁令

    楊振昇表示，考量國內疫情未退燒，基於學生出遊防疫安全，將發文各校建議延期或取消於寒假或下學期辦理的畢業旅行。他解釋，畢業旅行至少兩天，且出遊地點不只一處，學生接觸地點與對象多，不利於防疫。至於寒假已開始，不少學校舉辦寒假輔導課或冬令營活動，對此，楊振昇指出，配合家長安置子女需求，加上評估學生在校內接觸的對象固定，較易掌握，將不頒禁令，但會要求各校確實落實防疫措施，以策安全。

    忠明高中簽約標註 須全額退費

    忠明高中教務主任陳建銘表示，由於高三班級下學期將進入緊鑼密鼓的升學挑戰，多數學校均會在開學後第一週，或學測成績放榜前舉辦畢業旅行，該校預計開學第一天進行為期3天的畢旅。

    陳建銘指出，面對突如其來的變革，因去年已遇過因疫情取消或延後畢業旅行，今年在招標簽約時，向業者要求標註，若受疫情影響須延後或取消，須全額退費，學生權益不會受損，但可能會大失所望。

    中一中規劃5月 會彈性調整

    台中一中學務主任劉殊賢則表示，一中均在高二下學期舉辦畢業旅行，今年也規劃在5月辦理，未來再視疫情變動調整。

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