台中精密機械園區廠房整棟租同廠商 市府：抽籤決定

台中精密機械科技創新園區二期標準廠房由同一廠商整棟承租。（取自台中市都發局官網）

2020/11/21 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市經發局辦理精密機械科技創新園區二期標準廠房標租，議員何文海20日在市政總質詢指出，說好分層出租，結果全棟1到6樓、共38個廠房單元竟全被同一大廠包走，違反照顧中小企業本意，便宜行事涉嫌圖利財團，要求市府解約另起爐灶，照顧白手起家無力購置廠房的年輕創業者。

規定承租者不能轉租

經發局長張峯源指出，之前曾辦理標售作業，結果僅標售出一個單元，經內部開會決議由售轉租；經發局說，出租抽籤分兩階段辦理，第一階段以出租一整層樓為主，如有剩餘單元，才會進行第二階段抽籤，結果抽中首位順序籤的廠商申租1至6樓，已無其他剩餘單元，但有規定不能轉租。

何文海說，因應廠商設廠需求，市府在精密機械科技創新園區二期自行開發興建標準廠房，建設地上6層、地下1層鋼筋混凝土建物，共計39個單元，採租售並行方式，日前出售1廠房單元，剩餘38單元，為減輕中小企業負擔，釋出出租，結果竟是一家大廠獨得。

何文海指出，市府一個月租金收6、700萬，根本是為了方便管理及簽約而便宜行事，他質疑，若是該大廠變二房東，再把單元轉租出去，市府能否規範，他要求市府研究解約，應真正照顧白手起家創業卻又無力購置廠房的年輕人才是。

此外，何文海表示，南屯設焚化爐及垃圾掩埋場60年，要求市府承諾遷移封場，還南屯人公平正義，不讓垃圾再往南屯送。

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