為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中精密機械園區廠房整棟租同廠商 市府：抽籤決定

    台中精密機械科技創新園區二期標準廠房由同一廠商整棟承租。（取自台中市都發局官網）

    台中精密機械科技創新園區二期標準廠房由同一廠商整棟承租。（取自台中市都發局官網）

    2020/11/21 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市經發局辦理精密機械科技創新園區二期標準廠房標租，議員何文海20日在市政總質詢指出，說好分層出租，結果全棟1到6樓、共38個廠房單元竟全被同一大廠包走，違反照顧中小企業本意，便宜行事涉嫌圖利財團，要求市府解約另起爐灶，照顧白手起家無力購置廠房的年輕創業者。

    規定承租者不能轉租

    經發局長張峯源指出，之前曾辦理標售作業，結果僅標售出一個單元，經內部開會決議由售轉租；經發局說，出租抽籤分兩階段辦理，第一階段以出租一整層樓為主，如有剩餘單元，才會進行第二階段抽籤，結果抽中首位順序籤的廠商申租1至6樓，已無其他剩餘單元，但有規定不能轉租。

    何文海說，因應廠商設廠需求，市府在精密機械科技創新園區二期自行開發興建標準廠房，建設地上6層、地下1層鋼筋混凝土建物，共計39個單元，採租售並行方式，日前出售1廠房單元，剩餘38單元，為減輕中小企業負擔，釋出出租，結果竟是一家大廠獨得。

    何文海指出，市府一個月租金收6、700萬，根本是為了方便管理及簽約而便宜行事，他質疑，若是該大廠變二房東，再把單元轉租出去，市府能否規範，他要求市府研究解約，應真正照顧白手起家創業卻又無力購置廠房的年輕人才是。

    此外，何文海表示，南屯設焚化爐及垃圾掩埋場60年，要求市府承諾遷移封場，還南屯人公平正義，不讓垃圾再往南屯送。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺中市今日熱門
    誠信碗粿！ 顏清標邀大家今天沙鹿吃美食做公益
    2020/11/14 11:05

    誠信碗粿！ 顏清標邀大家今天沙鹿吃美食做公益

    台中降雨了 德基水庫仍難解渴
    2020/11/14 07:07

    台中降雨了 德基水庫仍難解渴

    醉男狂飆撞死工人當場下跪認「喝茫」 家屬怒：爸爸就這樣沒了
    2020/11/14 10:25

    醉男狂飆撞死工人當場下跪認「喝茫」 家屬怒：爸爸就這樣沒了

    中市龍泉國小迎百年 引清水祖師廟聖火相傳
    2020/11/14 11:07

    中市龍泉國小迎百年 引清水祖師廟聖火相傳

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播