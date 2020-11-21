中捷綠線試乘 5天破30萬人次

中捷試乘5天破30萬人次。（台中市政府提供）

2020/11/21 05:30

捷運車門比月台門早關有安全疑慮 中捷公司著手改善

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線11月16日起試營運，中捷公司說，期間每日運量超過6萬5000人次，5天以來累計運量突破30萬人次。

另外，針對市議員林德宇及吳瓊華20日總質詢時質疑，捷運車門比月台門早關、鳥鳴警示音不夠明確、捷運站周遭巷弄人行道設置，只重視大站，以及搭乘民眾意見，包括列車啟動速度、關門速度、行駛轉彎段噪音、警示音量及車廂溫度等，中捷公司已著手加速改善。

鳥鳴警示音量 分段處理

市長盧秀燕表示，中捷綠線試營運後，很多台北的朋友提出綠線月台門比車門晚關問題，將請中捷公司修改，至於鳥鳴警示音則採分段處理，研擬上午8時至晚間8點前，提高關門警示音音量，晚間8點後降低音量；交通局長葉昭甫則說，巷弄人行道先做綠斑馬。

過彎處降噪音 參考桃捷

林德宇昨質詢指出，中捷列車在關門時，月台閘門比列車門還晚關閉；在北屯總站及高鐵台中站，車門已經關閉，列車也準備離站後，警示用的蜂鳴器才響起，非常的危險；至於過彎處有噪音問題，應參考桃園機捷裝設的「軌道防磨塗佈器」降低噪音。

吳瓊華表示，市府附近的市政府站、水安宮站等出口都有很寬敞、平坦、安全的人行道，但從九德站下來到明道中學，卻要經過狹窄的弄道、人車爭道，要求市府改善。

巷弄人行道 先做綠斑馬

中捷董事長林志盈允諾立即參考桃捷經驗改善，中捷公司說，北屯美式賣場昨天開幕，到中午為止，北屯總站運量較前天增加約一倍。

針對捷運車門比月台門早關、行駛轉彎段噪音等問題，中捷公司已著手加速改善。（台中市政府提供）

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