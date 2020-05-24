媽祖園區公聽會 環團、民眾起爭執

2020-05-24 05:30:00

〔記者張軒哲／台中報導〕大安媽祖文化園區施工與規劃近年飽受爭議，昨日下午市府在大安媽祖文化園區千人宴會廳召開「甲安埔地區整體觀光發展公聽會」廣泛蒐集民意，約十餘名市議員與數百名民眾參加，針對是否編列預算興建雕像與何時全面完工熱烈討論。但有數名環保人士到場表示意見，認為要維持海岸生態，建議改名為「大安國際藝文休閒生態園區」。會議快結束時，環保人士與贊成蓋雕像民眾發生爭執。

環保人士林良安說，自己雖是美國籍，但是在大安成長，對這塊土地有感情，海線風大，建築不能蓋太高，一定要兼顧生態跟永續經營；高麗鳳說，自己反對蓋雕像，畢竟台灣是地震帶國家，海風強勁，蓋雕像很危險。

建築師陳禎萍指出，大安媽祖園區地處海岸線，礙於結構問題，建築物越高，海風效益就越強。希望將後續預算用在生態景觀方面，串聯紅樹林生態，成為大安旅遊的中心，以觀光巴士、文化導覽跟規劃進香客住宿等，帶動地方觀光。

大安區海墘里長王勝宗表示，大安媽祖園區設在海墘里，但近年被質疑獨厚媽祖信徒，但該園區不是要發展宗教，而是以歷史文化發展觀光，畢竟當初大甲媽祖就是從大安港上岸，所以還是要有雕像。中庄里長莊明堯表示，前市長胡志強任內，大甲跟大安週末有觀光巴士串聯海岸線景點，希望議員可以不分黨派，早日讓大安媽祖文化園區完工啟用，帶動大甲、大安甚至外埔跟后里觀光。

市議員李榮鴻說，大安媽祖基座建築花了六億元，但媽祖雕像卻一直沒有著落，影響整個園區後續發展，市議會多數議員贊成編列預算蓋雕像。

觀旅局長林筱淇指出，大安媽祖園區基地面積約五．四公頃，基座就花費六億元，但基座上沒有主體性建物，導致業者評估發展性不佳，影響招商。因為民間募款建雕像失敗，礙於前市府時期有規定不能編列公務預算蓋雕像，目前要先解套，才能編列相關預算。至於生態人士跟民眾建議，都是很寶貴意見，會詳加研議。

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