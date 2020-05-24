親子館恢復營運 小朋友樂翻了

2020-05-24 05:30:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕武漢肺炎疫情趨緩，台中市八座親子館原定休館至六月底，提前五月十九日起恢復營運，除既有借閱教具、玩具服務外，也恢復各項活動、親職教育及入館服務，考量仍在防疫期間，民眾入館組數減半，視疫情滾動調整，副市長陳子敬昨前往北區親子館視察，化身「親子館爺爺」，督促小朋友多洗手勤防疫。

原定休館至6月底 提前開放

親子館從二月初休業，在恢復營運首個週末，早就網路預約額滿，一早還未開門就有爸媽帶小孩排隊等進場，北區親子館一開門就額滿達到十五組進場，一一量測體溫、手部消毒、填寫TOCC問卷及實名登記入場，北區親子館督導張美欣表示，上下午閉館後會進行全館消毒，一天至少消毒三次。

陳子敬在社會局長彭懷真及北區區長柯宏黛陪同下視察北區親子館防疫措施，現場與館內特色AI機器人「凱比同學」互動握手、講話、跳舞，豐富人性化的反應讓現場小朋友看得目不轉睛，直呼「好可愛」，陳子敬說今年還有一座親子館在太平區開幕，市長預計在任內設置十五座。

全市親子館目前也舉行「親子月—台中市親子館走透透」活動，邀請親子一起到親子館闖關、打卡拍照上傳社會局臉書，有機會獲得限量精美禮品。彭懷真表示，除了親子館恢復營運，另外社區關懷據點也恢復健康促進活動；至於一萬元急難紓困金，他表示，目前已發出二億多元補助，也向中央申請加撥已核發一億多元，預計再向中央申請三億元經費。

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