台中市國光路地下道明年底填平 議員批太慢

2020-05-24 05:30:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中鐵路高架化通車，市府啟動五處地下道填平工程，預計明年底全數完工。但議員鄭功進批評，南區五權路及國光路地下道常發生交通事故，遇強降雨又淹成大水池，其中國光路卻拖到明年底才能完成，太慢了。市府回應，兩處地下道納入同一標案，盼降低用路人不便。

鄭功進：到明年底 得承擔兩次汛期風險

台中鐵路高架化通車，實施都市縫合，沿線廿三處地下道將填平。交通部鐵道局負責十八處，台中市府辦理圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路等五處，工程採二標案辦理，第一標圓環北路、太原路、建成路預計明年四月完工，第二標國光路及五權路，五權路明年二月完工，國光路則要等到明年底才完工。

要求五權、國光路分不同標案 早日完工

鄭功進說，南區五權路及國光路地下道，平時不僅常因行車的視線死角，造成交通事故，每次致災性強降雨，又淹成天然的大水池，用路人必須繞道而行。兩個相距不到一公里的地下道，擠在第二標施工，拖到明年底才能完成，還得承擔兩次汛期的風險，難道南區民眾是次等市民？去年五月暴雨，國光路地下道即淹成大水池，三輛汽車險遭滅頂。南區民眾無法接受明年底完工，要求分不同標案施工，加快進行填平工程。

建設局：兩案距離近 同時施工影響交通

市府建設局表示，以往地下道填平工程採封閉方式進行，但對交通衝擊大，尤其國光路、五權路距離相近，工程又涉及建國南北路陸橋拆除，國光路、五權路如同時施工，交通將受影響；分開招標如由不同廠商得標，將再增加施工介面，評估後將兩處納入同一標案、分批辦理，盼降低用路人不便。

評估後納同標案、分批辦理 降低不便

建設局指出，此案交通維持計畫五月廿一日提送台中市道路交通安全督導會報，將依審查意見修正，待交維審查通過後，儘速啟動填平工程。

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