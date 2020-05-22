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關閘門水變少 台中旱溪排水魚群暴斃

旱溪排水從19日開始出現大批魚屍，環保局清查後發現是台中農田水利會關閉水閘門，造成水量不足魚群擱淺暴斃。（記者陳建志翻攝）

旱溪排水從19日開始出現大批魚屍，環保局清查後發現是台中農田水利會關閉水閘門，造成水量不足魚群擱淺暴斃。（記者陳建志翻攝）

2020-05-22 05:30:00

〔記者陳建志／台中報導〕流經台中東區、大里的旱溪排水，十九日開始從六順橋往下游河段，出現大量魚屍，第三河川局獲報派人撿拾魚屍，三天已有二百多公斤，環保局原懷疑工廠違法排放廢水，清查後卻發現是台中農田水利會擔心梅雨釀災，十八日上午關閉進水閘門，卻因雨量不如預期，水源不足導致魚群暴斃，十九日緊急打開水閘門，但已造成大量魚群死亡。

旱溪排水十九日上午起，民眾發現從六順橋往日新橋的河段，魚群大量暴斃，當天下午二點多，溪中水流增加，大批魚屍沖往下游，民眾懷疑又是工廠排放污染廢水，紛紛向環保局通報。

環保局稽查大隊長羅文龍表示，詢問後才發現，農田水利會因防範梅雨，在十八日上午十點左右關閉水閘門，直到接獲通報有魚群死亡，才在十九日下午一點半左右打開水閘門，引進的水流將已擱淺的魚屍沖往下游，才會讓大里等下游河段，在下午二點後陸續發現大量魚屍。

台中農田水利會大里工作站白姓管理員表示，因梅雨鋒面接近，接獲通報擔心危及下游住戶，以及大里樹王和烏日灌溉設施的安全，依據操作程序請水門看守工在十八日上午關閉水閘門，後來因雨勢不如預期，在接獲大里公所通報後已在十九日下午一點半左右開啟水閘門，未來操作水閘門時會留基本流量，避免全關出現斷流狀況。

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