《台中》中華路夜市1年半少84攤 議員促修法搶救

中華路夜市攤位從2019年的214攤，降至現在的130攤。（記者張菁雅攝）

2020-05-22 05:30:00

〔記者張菁雅／台中報導〕中華路夜市廿一日發生大火，受到各界關注，市議員江肇國、賴佳微、蔡耀頡、李天生昨天質詢指出，中華路夜市還面臨另一個重大危機，因外地投資客炒房，攤商被迫離開，市府卻渾然不知，市長盧秀燕上任不到一年半，就有八十四攤停業，只剩下一百卅攤，市府再不修改自治條例，中華路夜市將斷送在盧秀燕手上。

議員質疑 自治條例逼離攤商

江肇國表示，中華路夜市生意下滑逾五成，除了舊城區沒落、近來的疫情影響外，最大原因在於「台中市攤販集中區設置管理自治條例」，攤商必須取得攤位所在的土地及建築物所有權人書面同意，有的地主「獅子大開口」，每月要十萬元租金，有的就是不願意租，市府只會請攤商自己去協調，近年來有大財團收購中華路上的房子，拿著法令逼攤商離開夜市，中華路夜市攤位從二○一九年的二百一十四攤，降至現在的一百卅攤，盧市長上任不到一年半，就有八十四攤停業，他要求市府即刻修正自治條例，協助攤商繼續營業，不要讓中華路夜市斷送在盧市長手上。

賴佳微表示，當地里長與攤商告訴她，財團炒房獲利，攤商逐漸被逼迫消失，中華路夜市會越來越難聚集人潮，生意也會越來越差。

市府：擬免地主同意 協調拚雙贏

經發局表示，中華路觀光夜市屬道路型攤販集中區，依自治條例規定，攤販後方住家或店家如對攤販提出異議時，攤販應取得店家的書面同意才能繼續營業，為維護攤販設攤權益，市府積極協助攤販與住家或店家協調，取得雙方共識，並著手辦理「台中市攤販集中區設置管理自治條例」修正草案，傾向以後都不必有同意書，地主若有異議，市府將出面協調攤商縮減營業面積，留設通道等，同時保障住家或店家通行權利與攤販生計，創造雙贏。已於三月底辦理公聽會，正依相關意見進行修正，盼藉此解決攤販營業困境。

另外，市府印製廿二萬張商圈消費券，民眾至各大商圈消費滿二百元可獲得廿元消費券，目前使用十二萬多張。議員謝明源、陳淑華、邱素貞、蕭隆澤建議市府調整方式，消費券可當場折抵，才能提振消費意願。經發局長張峯源表示，民眾領取消費券後，到下一個店家就可使用，希望能帶動商圈店家經濟及客群回流。

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