生煤條例部分無效 盧秀燕再槓中央

2020-03-21 05:30:00

〔記者蔡淑媛、李欣芳／綜合報導〕行政院宣告台中市管制生煤自治條例部分條文無效，戰火昨延燒到地方，市長盧秀燕在市議會專案報告上砲轟中央，指中央要求不要落實自治條例、不裁撤中火機組，她堅持不退讓，竟乾脆就把條例廢了，「好像娶不到你，就把你殺了」，批中央做法才比較激進。

政院︰依法宣告無效

對此，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）說，這是去頭去尾去脈絡的描述，不是事實的全貌。該自治條例部分條文違反中央法規授權是事實，行政院依法宣布部分條文無效是合法合憲，並已向台中市政府說明非常多次。

民進黨市議員李天生也批評盧秀燕，中火增加機組，是添加兩部燃氣機組，這是市民追求、污染少的燃氣機組，卻因市長堅持一定要廢除、不能封存，造成爭議，且環局把中火的缺失，數千、數百萬的連續開罰，「短短時間共開罰超過一億，哪個企業受得了！」直指盧秀燕「這才叫激進！」

國民黨市議員黃健豪指行政院在武漢肺炎疫情延燒之際，上週五傍晚突然宣告已施行四年的台中市管制生煤自治條例部分條文無效，批評這是偷渡、讓台中市被全民當塑膠；國民黨市議員冉齡軒、賴義鍠、楊正中、陳政顯、李中等人也都發言指責中央。

盧秀燕答詢說，「台北的中央長官與我們呼吸的空氣不一樣！他們不能體會我們的痛苦無奈。」

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