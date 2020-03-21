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特定工廠登記 中市府防疫創分流送件

台中市政府特定工廠登記申辦櫃檯。（記者黃鐘山翻攝）

台中市政府特定工廠登記申辦櫃檯。（記者黃鐘山翻攝）

2020-03-21 05:30:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕工廠管理輔導法修法增訂「特定工廠登記」昨上路，市府經發局除了成立單一輔導窗口，為因應武漢肺炎疫情也首創「分流送件」機制，依工廠負責人「身分證字號末碼」規劃，單數每週一、三送件，雙數每週二、四送件，週五則不限，藉此減少人潮聚集。

工廠管理輔導法修法「特定工廠管理及輔導」，領有臨時工廠登記者，在二年內換發特定工廠登記、廿年內取得用地及建物合法，二○一六年五月十九日以前的低污染未登記工廠，二年內申請納管、三年內提工廠改善計畫，核定後二年內完成改善、十年內取得特定工廠登記、廿年內取得用地及建物合法；非屬低污染者，政府輔導轉型、遷廠或關廠；二○一六年五月廿日後新增未登記工廠，停止供水供電及拆除。

經發局說，協助業者提出申請，市府已在台中市工策會成立「特定工廠登記單一窗口」，也在經發局網站提供「特定工廠登記懶人包」說明申請資格、流程及應備文件；除了親送文件，也提供線上申辦、郵寄申請等服務，不僅減少申請民眾往來奔波，也避免感染風險。

仍想親自送件的民眾，經發局規劃「分流送件」機制，依工廠負責人身分證字號末碼分流，末碼單數每週一、三送件，雙數每週二、四送件，週五則不限。臨時登記工廠申請換證需到經發局工業科特定工廠登記申辦櫃檯，編號尾數前二○○的廠商於第一週（即日起至三月廿七日）送件。

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