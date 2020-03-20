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首頁　>　臺中市

網傳不實「疫」狀 台中霧峰市場生意跌5成

2020-03-20 05:30:00

〔記者陳建志／台中報導〕武漢肺炎疫情全球擴散，台中霧峰部分群組十七日有人貼文「霧峰菜市場…有五人去土耳其昨晚回來，請大家外出一定要戴口罩避免被傳染」，造成霧峰公有市場從前天開始生意慘跌五成，自治會長賴正杰昨無奈表示，返國民眾並非市場攤商，也與確診的旅遊團不同團，散布此消息已嚴重影響生意；霧峰公所也證實，返國旅客並非市場攤商，目前都依規定進行居家檢疫，網傳的資料洩漏個資，已向警方報案。

霧峰部分通訊群組十七日開始有人傳遞「霧峰菜市場…有五人去土耳其昨晚回來，請大家外出一定要戴口罩避免被傳染」，因台灣一個前往土耳其的旅行團，返國後十五位團員已有十三人確診感染武漢肺炎，民眾一聽是土耳其旅遊團全都人心惶惶，造成霧峰公有市場生意大受影響。

霧峰公有市場自治會長賴正杰表示，網路所指旅遊回來的民眾並非市場內的攤商，而是市場外的自治攤位，且與有多人確診的土耳其旅遊團不同團，並強調攤商全都戴上口罩，廁所每二小時會清潔消毒，整個市場二天也大消毒一次，請民眾放心。

遭公開店名、並被誤認也有出國的美容院老闆娘氣炸表示，附近出國僅有四人，但上面卻說有五人，讓大家都以為另一個是她，從前天開始關切電話接到手軟，大家都問：「你也有出國喔？」美容院生意大受影響。

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