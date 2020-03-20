中市府成立「居家檢疫替代所」 今起入住

台中市政府成立居家檢疫替代所，提供在台中就學、工作及市民或是外國人申請審核自費入住。（記者廖耀東攝）

2020-03-20 05:30:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中央流行疫情指揮中心規定昨起所有入境者一律居家檢疫十四天，市府成立「台中市居家檢疫替代所」提供在台中就學、工作及市民或是外國人，因家中環境不適合、居無定所者，經申請審核自費入住，每日收費兩千元含三餐及盥洗用品，今天開放入住。

通過申請 日收2千元

武漢肺炎全球大流行，即日起非本國籍者限制入境，所有入境者居家檢疫十四天，更回溯三月五日至十四日自歐洲入境者需居家檢疫，居家檢疫需求增加，台中市粗估因國外入境者須居家檢疫有一千多人，每天約百人詢問居家檢疫替代所，這兩天暴增到四百人，需求量大。

市長盧秀燕說，這波歐美疫情引發「逃難潮」，很多人提前返台，數量龐大，台中居家檢疫替代所提供一人一房，單獨衛浴及空調，類似一般個人學生宿舍，避免傳染風險，也讓外國人分流不住一般旅館，讓有需求的民眾安心度過十四天檢疫期，降低疫情擴散風險。

第一階段提供30名額

民政局長吳世瑋表示，居家檢疫者有需求可洽戶籍地或居住地區公所申請（平日晚間及假日可洽一九九九），民政局將指派里幹事實地訪查，審核通過後通知入住；入住即發關護包及物資包，不可叫餐食外送，里幹事每日都將電話關懷，第一階段提供三十個入住名額，後續將視申請情形，持續媒合適當場所，擴增替代所入住名額。

衛生局長曾梓展說明，居家檢疫或居家隔離者如有發燒或上呼吸道感染症狀出現，可由救護車協助送醫；若非上呼吸道感染或慢性病，可由衛生局轉介視訊醫療，如須到院診療，則由民政局安排防疫計程車或親友協助送院治療；交通局長葉昭甫也說，已調用計程車成立防疫專車待命。

新聞局長黃國瑋補充，市府也強化防疫措施，日前已公布進入市府洽公必須戴口罩、量體溫、消毒雙手及實名登記。

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