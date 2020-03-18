中市首間社宅非營利幼兒園 106名額25日登記

增加公幼托育需求，教育局新學年新增多所非營利幼兒園。（教育局提供）

2020-03-18 05:30:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府興建太平新光重劃區的育賢社會住宅，規劃有幼兒園設施，推動非營利幼兒園，育賢社會住宅即將在四月完工，台中首間結合社會住宅的育賢非營利幼兒園也將開辦；另，中市收托量最多的公共化幼兒園東英非營利幼兒園，也將在新學年度開辦，兩園均在三月底開放登記。

教育局指出，市府當初在規劃育賢社會住宅時，考量服務社區民眾就近照顧子女的需求，一併規劃非營利幼兒園的空間，目前育賢非營利幼兒園已委由家扶基金會經營管理；該基金會在這學年度已接受委託管理大里非營利幼兒園，有相關辦學經驗，一○九學年度再接辦育賢非營利幼兒園。

教育局表示，該幼兒園三月廿五日受理登記，規劃二足歲幼幼班一班及三歲以上至入國民小學前混齡班三班，預計招收一○六名幼生。

此外，市府另在東區第九期旱溪市地重劃區的文小十學校用地，新設非營利幼兒園，也同樣將在四月竣工，並正名為「台中市東英非營利幼兒園」，委由宏觀文教基金會經營管理。

教育局指出，東英非營利幼兒園設置幼幼班兩班、三至五歲混齡班十班，可招收三三二名幼生，是目前台中市收托量最多的公共化幼兒園，預計三月廿三日起受理招生。

教育局強調，相關招生作業均已接獲不少家長諮詢電話，依規定每名幼生僅能選擇一所公幼或非營利幼兒園登記，建議家長在選擇時，可先到「台中市公立幼兒園及非營利幼兒園招生資訊即時揭示系統」查詢登記及缺額最新動態，以利登記選擇時參考。

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