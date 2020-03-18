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首頁　>　臺中市

中興大學 上百人大班擬線上教學

2020-03-18 05:30:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕南部大學傳有學生疑染武漢肺炎，學校緊急通知相關學生停課，台中多所學校加強防疫，針對有百人修課的大班課程，除加強防疫外，中興大學也將研採遠距線上教學因應，確保師生上課安全。

國內武漢肺炎疫情未退燒，甚至傳出包括北部高中因學生染疫、全班停課，南部也有大學生染疫、接觸學生被通知停課；中原大學更開出第一槍，決定自廿四日起，師生不用到校上課，全改為網路教學，避免發生群聚感染。

考量大學不同於高中以下學生上課接觸對象一致，包括中興大學、逢甲大學、東海大學、台中教育大學均指出，目前持續加嚴校園量溫動作，尤其進入各大樓均須經過量溫機制，管控師生的健康情況；上課教室一律門戶洞開，以利通風。

中興大學指出，目前學校有部分課程修課人數破百，最多有一五○人修課，上課教室屬大教室，進教室前，一律經過量溫及消毒手部動作，目前已在研議遠距教學機制，將視疫情變化情況，隨時啟動。

東海大學也有部分通識課程破百人修課，最多有一五八人修課，因百人課程所用教室均為演講廳，空間較大且學生座位隔開距離，另有課程甚至常採戶外走動式教學，目前學生進教室前，一律量溫消毒後才放行，校方也會嚴密注意疫情動態，再修正因應之道。

至於台中教育大學有家長投訴讓學生工讀生把關校門量溫工作，憂增學生感染風險。校方指出，只安排行政人員及全職且非校內學生的工讀生協助量溫工作，並安排學生協助，將再進一步了解各單位做法。

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