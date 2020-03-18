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首頁　>　臺中市

《中市立委臉書進行》「非必要不出國」民調 九成九支持

2020-03-18 05:30:00

〔記者張菁雅、唐在馨／台中報導〕台灣近日武漢肺炎確診病例多數有旅遊史，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中呼籲民眾非必要不要出國。立委莊競程十六日起在臉書粉絲專頁進行民調，至十七日共有四千多人投票，九十九％都支持，還有網友說「部長辛苦得已經常常沒睡覺了，我們就別再製造他的麻煩了」。

莊競程粉專 2天逾4千人投票

另外，新北一位里長在疫情期間組團出國，並高調貼臉書引來各方批評，台中市政府民政局今天急查全市六百二十五位里長，全部都在台灣，民政局長吳世瑋說，因為目前里長都擔任重要防疫工作，沒有人出國，大家謹守崗位，謝謝大家合作。

而異人館餐飲集團共有七百卅四名員工，昨天也傳出全體獲得共識，承諾六月前不出國，要捍衛台灣、守護健康。

民調題目為「武漢肺炎蔓延全球，指揮中心陸續提高各國旅遊警戒，指揮官陳時中呼籲民眾『非必要不要出國』，希望大家要忍一忍，請問您願意配合嗎？」

選項則為「聽聽就好，不要太小題大作」、「完全配合，守住台灣最重要」，且前者配上世界衛生組織秘書長譚德塞的照片，後者則是陳時中的照片。

心疼陳時中 民眾：別製造麻煩

民調將進行至今天，截至昨天共有四千多人投票，九十九％都願意完全配合。網友紛紛表示，「絕對要配合，不要成為害群之馬」、「希望每個人都能配合國家的防疫，對自己、對他人都好」、「非常時期，非常做法」、「當然要配合，我覺得要強制執行」。

還有網友心疼陳時中，留言說「部長辛苦得已經常常沒睡覺了，我們就別再製造他的麻煩了」。

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