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「紫藤山城」爆花 台中和平環山部落唯美

環山部落處處可見紫藤瀑布，美不勝收。（民眾提供）

環山部落處處可見紫藤瀑布，美不勝收。（民眾提供）

2020-03-18 05:30:00

〔記者歐素美／台中報導〕武漢肺炎全球大流行，出國風險大，國內輕旅行正好！台中市和平區環山部落，家家戶戶種植紫藤，目前正值紫藤花開，花團錦簇、美不勝收，上山來趟「紫藤山城」之旅，正是時候。

紫藤原產於日本和中國北方，屬豆科植物，每逢春末，成串的紫色花朵垂掛，形成花瀑，十分浪漫。

台中市和平區環山部落，位於海拔兩千多公尺，居民以種植溫帶水果為主，十多年前，鍾姓民眾從大坑友人處獲得幾枝紫藤花苗，帶回環山種植，開啟環山部落種植紫藤的風氣。

近年來居民響應政府退耕還林政策，部落居民希望以泰雅傳統文化帶動部落觀光，環山社區發展協會前理事長宋勝雄與羅以撒牧師，號召部落年輕人，重新整理司界蘭溪上游的舊部落和舊獵徑，五年前，更在部落推廣種植紫藤，在參山國家風景區管理處協助下推廣部落旅行，以「紫藤山城」打出名號。

三月中旬至四月中旬，紫藤花開，環山部落成為浪漫的紫色山城，部落居民經營的民宿及接待家庭，負責接待上山遊客，部分民宿甚至供應麵包、咖啡等，讓遊客可悠閒享受山中歲月。

宋勝雄表示，三月中旬至四月中旬，環山部落除紫藤花開，還有桃花、李花等花卉，山上空氣好，遊客上山體力也要好，目前旅遊不受疫情影響，民宿等皆照常接待遊客，歡迎大家上山賞花、走走泰雅獵人步道，順遊武陵農場或福壽山農場，十二人以上還可預約導覽。

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