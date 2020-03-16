中市府洽公實名登記 餐廳座位加隔板

市府員工餐廳加十字隔板，變身個人座獨立用餐，加強防護。（市府提供）

2020-03-16 05:30:00

〔記者蘇孟娟、張菁雅／台中報導〕考量武漢肺炎疫情延燒，台中市政府宣布，十六日起進入台灣大道及陽明市政大樓洽公民眾，將採「實名登記」制；市府員工餐廳試辦外帶及內用供餐分流，部分座位更加裝十字隔板，將座位區變身成個人座獨立用餐，確保衛生安全。

台灣大道及陽明大樓實施

市府秘書處指出，台灣大道及陽明市政大樓皆為集合式辦公場所，每日進出人數各約六千及三千人次，基於防疫需求，呼籲民眾可多利用線上申辦與電話洽公，進市政大樓洽公者即日起「實名登記」把關，洽公者須留姓名、電話等基本資料，另設「物流交付區」，讓物流、外送或郵務人員分流，讓疫情風險降低。

餐廳外帶及內用 供餐分流

另一方面，里長、議員服務處每天都有許多選民上門，北區育德里里長黃志銘把里辦公處桌椅搬到庭院戶外服務，即日起也加強服務「實名制」，里辦公處將登記訪客資料。

市議員張耀中則利用通訊軟體視訊功能做選民服務；立委莊競程服務處則敞開前、後門，讓空氣流通防疫。

至於台中市鼓勵學生自主學習開辦的「優遊台中學」跨校選修課程，這學期受武漢肺炎疫情影響，延後到四月十一日開課，教育局指出，課程訂十六日起開放線上選課；這學期新增與台中國家歌劇院合作開課，加計高中職及大學等共開設八十八門課程，讓學生自由選。

萬和宮取消媽祖契子女回宮祝壽

萬和宮則取消今年的媽祖契子女回宮祝壽活動，董事長蕭清杰表示，截至去年底，媽祖契子女累計達四千六百多人，考量疫情繼續延燒，今年縮小活動規模，農曆三月廿一日（國曆四月十三日）不邀請契子女回宮祝壽，但依舊舉辦誦經法會，為媽祖契子女祈福。

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