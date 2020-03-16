世界蘭展化身「行動蘭展」 16地展出

「行動蘭展」在陽明市政大樓展出，花團錦簇，讓人驚豔。（記者歐素美攝）

2020-03-16 05:30:00

〔記者歐素美／台中報導〕二○二○世界蘭花會議暨展覽原訂三月九日至十八日在花博外埔園區舉行，受武漢肺炎疫情影響，活動延期，但現場佈展已近八成，為免新鮮花材浪費，農糧署與農業局以「行動蘭展」方式，陸續將蘭花等分散移至國道西螺服務區及陽明市政大樓等十六地展出，美麗的蘭花佈置讓民眾驚艷。

農業局表示，農糧署補助市府三千萬元辦理世界蘭花展，市府也自籌三千多萬元辦理，活動因疫情延期，但現場佈展的新鮮花材已花費二千七百萬元，為免浪費，決定以「行動蘭展」方式移置公共空間及交通節點等場所，在全台形成一場場的小型蘭展盛會，讓民眾可就近欣賞，感受蘭花之美，同時也為復辦蘭展做宣傳，至於非消耗性的佈置材料則留在原展館內，未來還可使用。

這項「行動蘭展」自上週五開始陸續在國道西螺服務區及陽明市政大樓完成佈展，花團錦簇、美不勝收，吸引大眾目光。

22日全部佈展完成

農業局說，「行動蘭展」預計由北到南，在農委會、農糧署（台北辦公區）、西湖休息區、清水休息區、后里火車站、麗寶樂園Outlet及福容大飯店、台中市政府陽明大樓、豐原火車站、台中市政府惠中樓、台中火車站、新烏日火車站、農糧署（中興辦公區）、南投服務區、西螺服務區（南下）、古坑服務區、古坑綠色隧道驛站等十六處展出，並於廿二日全部佈展完成。

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