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首頁　>　臺中市

台中第一條捷運 配套要跟上

2020-03-16 05:30:00

記者唐在馨／特稿

二○○九年十月動工的台中捷運烏日北屯線，終於要在二○二○年的十一月底試營運，十一年來一直「只聞樓梯響」的捷運上路，各方注目票價之外，如何讓台中第一條捷運業績及品質都開出長紅？市府責任重大，配套也很重要。

台中捷運烏日北屯線，也就是捷運綠線，從動土迄今，先是面臨土地徵收問題，之後又有工安意外，今年十一月將試營運，但多站聯合開發還未跟上，未來各場站的「門面」及商機，是市府第一個挑戰。

而目前各方注目的票價，其實，誠如議員及各方所觀察的，票價固然是一個誘因，但台中市目前只有一條捷運，未來就算票價「殺到見骨」，如果沒有完善的轉乘配套，是否有足夠的運量來支撐一條捷運的運轉？也是一個問題，更何況到底訂多少的票價？又能夠優惠多久？也都值得思考。

另外，目前文心線上行駛的公車路線，在十公里免費的情況下，全長十六．七一公里的捷運，票價如何訂定，才能讓搭乘者免除：坐公車省錢，自行開車或騎車便利的二個誘因而選擇捷運，這也是一個問題。

目前交通局已經開始研究配套，捷運公司也開始思考車體廣告等財源的籌措，等了十一年的捷運上路，成敗不只是這一條的問題，可能也會牽動後續捷運路網的推動速度，寄予期待，也不可不慎了。

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