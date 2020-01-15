台中》「聆聽花開的聲音」換白裝 民怨沒喜氣

「聆聽花開的聲音」機械花化身為永晝心，夜間發光像鑽石。（記者張軒哲翻攝）

2020-01-15 05:30:00

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣燈會在后里登場，后里森林園區地標「聆聽花開的聲音」，披上白色外衣，化身為守護台灣的「永晝心」，夜間亮燈宛如一顆鑽石。但有后里民眾在臉書指出，原本大紅的機械花，變成白茫茫一片，無法符合過年喜氣。

紅色有年味 民怨大過年不愛白色

后里蔡姓民眾在臉書指出，「聆聽花開的聲音」機械花居然由紅色變白色，大過年期間的燈會，真令人無言。有網友留言「功能性不同」、「日本人喜歡白色，台灣人認為紅色」。

原本，巨型機械動力花球的「聆聽花開的聲音」由六九七朵火紅色小花組成，展現台中精密機械產業實力，機械花每半小時進行音樂、燈光、機械花開表演，夜間還有加長版聲光機秀，成為最受歡迎的打卡熱點。花博結束後，森林園區不少場館陸續拆除，「聆聽花開的聲音」則配合燈會換裝登場。

觀光局國旅組指出，整體外觀為白色珠光色澤，在陽光下閃耀晶瑩的彩光，當花開合的瞬間，將露出基構骨架的金色與運動機械的銀色基調，是不同以往機械花的全新呈現。入夜後作品搖身變為繽紛的全彩花，豐富的動態與光彩，呈現壯觀的飛躍奔騰之勢。永晝心目前規劃除彩排，開燈及閉幕日外，暫定為半小時展演一場。

市府：燈會結束之後 也可以換回來

觀光局國旅組表示，原本紅色布料換成雨傘布材質的珍珠白，塗抹上特殊塗料增加透光性，若是活動結束了，市府也能決定再換回紅衣。

設計團隊：呈現發光鑽石 永晝概念

設計團隊也解釋，「聆聽花開的聲音」將結合電腦燈特效，展現永晝綺想，與主燈共同展演，夜間遠觀有如一顆發光鑽石，換上白色珠光的外衣，更能襯托電腦燈光特效，展現永晝綺想。

市議員施志昌表示，這次台灣燈會於后里舉辦，民眾看到永晝心評價不一。但從市長林佳龍時期打造聆聽花開的聲音時，目標就是要將此結合機械工藝技術的裝置能成為享譽國際的台中地標。不論這次燈會永晝心的評價如何，可以看出這巨大機械裝置的可塑性，市府團隊應該思考的是，如何將後續效益延續，不要讓燈會結束後，變成巨大的閒置裝置，並串聯原有的其他展區做好長期的規劃。

市議員陳本添說，燈會應該考量夜間光影呈現，民眾希望過年期間喜氣洋洋，但是若有整體考量，市府可以向鄉親說明。

巨型機械動力花球的「聆聽花開的聲音」，紅色外觀討喜。 （記者張軒哲攝）

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