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台中》最多收10元 雙十公車年初上路

台中市「雙十公車」將於二十五日上路。（記者張菁雅攝）

台中市「雙十公車」將於二十五日上路。（記者張菁雅攝）

2020-01-15 05:30:00

〔記者張菁雅／台中報導〕市民新年禮物！市長盧秀燕昨天（十四日）宣布「雙十公車」將在大年初一（二十五日）上路，除原本的十公里免費，超過十公里最多只收十元。盧秀燕表示，「雙十公車」可解決現有公車免費政策的不足，希望造福更多民眾，帶動地方經濟。

現行超過10公里 最多收到60元

盧秀燕表示，免費公車是台中市最成功的政策，但仍有不足之處，就是超過十公里車資上限為六十元，往返就需一百廿元，海線民眾、學子搭乘公車往返市區通勤，一個月最高花費二千多元，對部分家庭是沉重負擔，因此市府將車資上限降為十元，照顧更多弱勢家庭。

盧秀燕也說，雙十公車政策還可鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，達到節能減碳、減少空污的效果，更能鼓勵民眾從市區到縣區，或從縣區（過去中縣）到市區郊遊，活絡地方經濟，可說是一舉多得，這是市府「送給市民的新年禮物」。

在預算方面，盧秀燕指出，現有公車十公里免費，一年預算是廿八億元，雙十公車上路後，十公里以上的部分僅增加一億多元，就能為民眾提供更完善服務。

交通局澄清 政策未跳票如期完成

對於雙十公車未能在元旦上路，被質疑是政策跳票，交通局長葉昭甫澄清，因全市一千五百輛公車與超過三千台驗票機的程式必須更新，市府評估上路時間本就是今年一月，且從未說過在元旦上路，所以沒有跳票。

議員楊典忠認為，市府的交通政策都要千呼萬喚才「駛」得出來，雙十公車講了一年多才兌現，固然有利民眾搭乘意願，但是也要輔以完善的公車服務品質與交通路網，倘若要等一、兩個小時才搭得到車，或是低地板公車數太少，甚至海線公車只走中山路、沙田路，沒有路網如何提升搭公車人次？

議員質疑缺乏效益評估

楊典忠強調，雙十公車缺乏效益評估，無法檢驗成效，而年底捷運綠線即將上路，攸關海線軌道運輸的山手線與捷運藍線仍遙遙無期，屆時市府改善海線交通運輸的壓力會越來越大，希望市府加速交通建設進度，趕快讓捷運駛到海線。

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