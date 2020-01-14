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誰接台中副市長 2落選立委被熱議

前台中市副市長楊瓊瓔順利當選立委，下一位副市長會不會由市府團隊中取才？各方說法不同。 （資料照，新聞局提供）

前台中市副市長楊瓊瓔順利當選立委，下一位副市長會不會由市府團隊中取才？各方說法不同。 （資料照，新聞局提供）

2020-01-14 05:30:00

〔記者唐在馨／台中報導〕總統及立委選舉落幕，前台中市副市長楊瓊瓔順利當選立委，誰會接楊瓊瓔副市長的位置？又會在多久之內補上？成為府會熱議焦點，也有多人被點名。

秘書長、副秘書長、民政局長熱門

據指出，原本台中市就一直在進行「副市長人事猜猜猜」，在立委選舉之後，名單也越傳越多，除了市府團隊的秘書長黃崇典，二位副秘書長朱康震及黃國榮，以及民政局長吳世瑋外，在立委選舉中落敗的顏寬恒、沈智慧及黃馨慧都被提到。

府會人士中不少人猜測，受到盧秀燕信任的秘書長黃崇典，各項政務以及人脈都熟，而副秘書長黃國榮也是政務及藍綠議員都熟悉，是可立即上手的人選。

另外民政局長吳世瑋因受到盧市長的信任，也是歷經多位市長，而且目前掌握民政系統，有建設背景，也被點名。

而盧秀燕任內請來的副秘書長朱康震，因被認為是具有朱立倫系統色彩，也有中央的人脈關係，受到盧秀燕的倚重，也成為被點名的對象。

相關當事人否認 盧秀燕︰目前沒人選

不過，相關當事人面對詢問，都表示沒有這回事，而盧秀燕先前被媒體問到時，也表示目前沒有人選。

議員黃馨慧也被點名 黃︰沒接到詢問

而這些傳聞在立委選舉落幕後又出現新的變化，因為國民黨現任立委顏寬恒及沈智慧都意外落選，也讓網路出現傳言，認為二人會不會比照楊瓊瓔模式，成為盧秀燕的副市長？而現任議員黃馨慧因為是女性，也是熟悉政治運作，成為被點名的人選，黃馨慧則說，她沒有接到詢問。

但熟悉盧的人士則表示，她的個性很嚴謹，應該是人事定案才會宣佈，目前仍只能「猜猜看」，台中市新聞局長黃國瑋則表示，謝謝外界關心，目前的確無從得知人選，也難以臆測。

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