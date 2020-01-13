（台中）洪慈庸淚擁支持者 顏寬恒︰後會有期

支持者不捨，流淚與立委洪慈庸擁抱後還緊握洪的手，讓洪慈庸也忍不住紅了眼眶。（記者歐素美攝）

2020-01-13 05:30:00

〔記者蘇孟娟、陳建志、歐素美／台中報導〕立委選舉結束，不論當選與否，參選者紛於昨展開謝票！立委洪慈庸昨從后里展開車隊掃街謝票，許多支持者到現場為她加油打氣，一名婦人不捨洪慈庸，淚流上前擁抱，洪慈庸也感動得紅了眼眶；顏寬恒則強調「後會有期」；李中說，將回歸擔任市議員，專業監督市政。

洪慈庸說，這次以些微票數敗選，最主要的原因應該是自己在這幾年的努力及選戰部分還有些不足的地方，需要再做加強，不足的地方她會繼續檢討改進，但對整個台灣及選舉結果感到欣慰，「我相信這一次台灣沒有輸，台灣這次是贏的，而且台灣正在繼續往前走。」

是否因台灣民眾黨提人參選才導致其落敗？洪慈庸說，民主社會，大家都有參選的權利，每一個政黨也都有提名的權利，強調沒當選是個人努力不夠，讓有些人沒有辦法將選票投給她，不用怪任何人；至於未來動向，洪慈庸表示，暫時沒有加入民進黨的想法，後續會詳細思考未來的生涯規劃。

而民眾黨在該區提名的大雅區上雅里里長張睿倉，這次拿下一萬四千多票，昨除展開謝票外，他也表示，有意再挑戰下次台中市議員選舉，為台灣民眾黨在地方扎根，吸引更多年輕人出來，不過，是否參選，還有待黨部檢討及商討未來佈局後才能確定。

顏寬恒昨也在妹妹台中市副議長顏莉敏陪同下，車隊掃街謝票，許多鄉親比讚為他加油打氣，顏寬恒表示，衷心感謝支持他的朋友們，雖然眼眶還有淚，但一定會深刻檢討，重新出發，繼續和鄉親一起守護家鄉，強調「後會有期」。

落選的李中昨也展開謝票活動，他說，選舉是一時的，未來還是會秉持熱忱服務鄉親，更以專業監督市政，落選的黃馨慧也在臉書感謝大家，並表示會繼續往前，台灣還是要變得更美好。

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