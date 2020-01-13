為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

（台中）翻轉北北屯 莊競程感謝林佳龍推薦

立委當選人莊競程（左二）與妻子方心慧（左三）及舅舅們合照。（記者張菁雅攝）

立委當選人莊競程（左二）與妻子方心慧（左三）及舅舅們合照。（記者張菁雅攝）

2020-01-13 05:30:00

〔記者張菁雅／台中報導〕第五選區（北屯、北區）立委當選人莊競程十二日起展開一連三天的謝票行程，莊競程承諾未來一定會努力實現政見，他也特別感謝妻子方心慧、舅舅曾朝榮及交通部長林佳龍對他的支持，讓他從不被看好到翻轉艱困選區。

第五選區是民進黨的艱困選區，莊競程表示，一路走來很辛苦，北北屯是鐵板一塊，但他「翻轉北北屯的心比鐵板還要硬」，透過不斷向選民陳述政見，慢慢得到很好的回應，也得到選民的認同。「輸在起跑點不是輸，贏在終點才是贏」，這股精神一直支撐著他，他向選民保證，未來一定會努力實現政見，全力協助政府推動生醫相關產業。

莊競程去年十一月與方心慧登記結婚，莊競程說，他和太太等於是在掃街中度蜜月，對她的感謝一切盡在不言中。方心慧結婚時就說想生三個小孩，莊競程也答應她，接下來會展開「生子計畫」。

另外，莊競程的舅舅曾朝榮是現任市議員，莊競程表示，舅舅選舉時一路帶著他拜訪選民，有人批評他是「政二代」，但他以曾朝榮為榮，未來將學習舅舅為選民服務的精神。

莊競程也特別感謝林佳龍，他說，沒有林佳龍的推薦就沒有今天的莊競程，且林佳龍在市長、交通部長任內持續推動台中市建設，對選情有很大幫助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

臺中市今日熱門
2020-01-07 06:19

難得風度！狹路相逢 陳柏惟深擁顏寬恒笑喊：再等我一下 影片

2020-01-09 23:05

BMW技師試車撞死2人 家屬抬棺撒冥紙指控「沒良心」

2020-01-07 00:39

這次台下回「不對～」 謝龍介1天傻眼2次 影片

2020-01-12 12:31

難道早知選舉結果？盧秀燕選前4天曾脫口說....

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播