（台中）翻轉北北屯 莊競程感謝林佳龍推薦

立委當選人莊競程（左二）與妻子方心慧（左三）及舅舅們合照。（記者張菁雅攝）

2020-01-13 05:30:00

〔記者張菁雅／台中報導〕第五選區（北屯、北區）立委當選人莊競程十二日起展開一連三天的謝票行程，莊競程承諾未來一定會努力實現政見，他也特別感謝妻子方心慧、舅舅曾朝榮及交通部長林佳龍對他的支持，讓他從不被看好到翻轉艱困選區。

第五選區是民進黨的艱困選區，莊競程表示，一路走來很辛苦，北北屯是鐵板一塊，但他「翻轉北北屯的心比鐵板還要硬」，透過不斷向選民陳述政見，慢慢得到很好的回應，也得到選民的認同。「輸在起跑點不是輸，贏在終點才是贏」，這股精神一直支撐著他，他向選民保證，未來一定會努力實現政見，全力協助政府推動生醫相關產業。

莊競程去年十一月與方心慧登記結婚，莊競程說，他和太太等於是在掃街中度蜜月，對她的感謝一切盡在不言中。方心慧結婚時就說想生三個小孩，莊競程也答應她，接下來會展開「生子計畫」。

另外，莊競程的舅舅曾朝榮是現任市議員，莊競程表示，舅舅選舉時一路帶著他拜訪選民，有人批評他是「政二代」，但他以曾朝榮為榮，未來將學習舅舅為選民服務的精神。

莊競程也特別感謝林佳龍，他說，沒有林佳龍的推薦就沒有今天的莊競程，且林佳龍在市長、交通部長任內持續推動台中市建設，對選情有很大幫助。

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