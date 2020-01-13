（台中）何欣純國全最高票 支持者勸進選市長

台中第7選區何欣純（中）連任立委並拿下全國最高票，昨天在市議員李天生（左二）、林德宇（右一）陪同下展開謝票行程。（記者陳建志攝）

2020-01-13 05:30:00

〔記者陳建志、蘇孟娟、張菁雅／台中報導〕立委選戰落幕，民進黨何欣純、張廖萬堅、黃國書都順利連任，且都拿到參選立委以來的最高票，其中何欣純獲得十四萬九五三八票，更是全國最高票，昨天三人都在黨籍議員和家人陪同下，在選區進行車隊掃街謝票，對於選民支持無限感恩；有支持者勸進何欣純選市長，何欣純則說現在只想扮演好立委的角色，不要辜負選民的期待。

第七選區何欣純，前晚開票後拿到十四萬九五三八票（六十三．三％），主要對手國民黨莊子富則拿到八萬票，何大贏六萬九五三八票，選票更大幅成長三萬多票，一舉拿下全國的最高票，對於鄉親的肯定無限感恩，認為「最高票」的殊榮應該留給台中市民，昨天和市議員李天生、林德宇等人進行謝票。

何︰現在只想把立委工作做好

因前晚開票大勝，有支持者在現場大喊「選市長」，何欣純則說，現在最重要的是把立委的工作做好，不要辜負選民的期待，對於參選市長沒有任何規劃。

第四選區立委張廖萬堅也順利連任，得票數十一萬九八八六票，也是參選立委以來最高的得票數。張廖萬堅昨與太太一同以車隊遊行謝票，沿途民眾不斷揮手或比讚，向他恭喜，還有人放鞭炮慶祝，氣氛十分熱鬧。

第六選區黃國書以參選立委以來最高的得票數十一萬三一二八票連任，昨也和市議員江肇國、黃守達進行車隊謝票，對於眾多選民的託付，認為責任更重，籲放下藍綠對立，未來全力協助台中市政及空污議題。

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