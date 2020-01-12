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首頁　>　臺中市

台中》翁美春挑戰艱困選區 守住基本盤

2020-01-12 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市立委第八選區（豐原、新社、石岡、東勢與和平區），由競選「三連霸」的國民黨候選人江啟臣，迎戰曾任市議員的民進黨候選人翁美春，選情並不熱烈，選舉結果也符合預期，江啟臣以九萬四千七百五十票高票當選，不過，臨危授命的翁美春，在大環境不利於綠營下，山城又缺乏基層實力，能奪取六萬二千四百七十一票，守住綠營基本盤，也算是打了一場美好戰役。

中市第八選區長期以來，從前立委徐中雄到江啟臣，立委選舉皆由藍營獲勝，四年前立委選舉時，情勢對國民黨不利，江啟臣還是能在逆勢中，以一千四百多票差距，險勝挑戰他的民進黨謝志忠，又歷經四年基層耕耘，在綠營不利的氛圍中，江啟臣第三度勝選，符合各界預期。

值得注意的是，江啟臣得票數，比四年前七萬二千餘票，大幅增加二萬二千餘票，得票數衝到九萬四千餘票，得票率達五十九％，選票的大幅增長，部分歸功於投票率提高，以及選民的「分裂投票」（總統與立委不一定投給同一政黨），在大環境因素與選民結構之外，江啟臣的個人特質與學經歷的優勢，也是拿到高票的重要因素。

連綠營都承認，江啟臣甚少負面新聞可打，江啟臣又採取穩紮穩打的策略，翁美春與綠營缺乏著力點，新社、石岡、東勢與和平區又缺乏基層實力，敗選也符合外界預期，不過，翁美春儘管個人條件與基層實力，都難以與江啟臣匹敵，但她還是拿到卅八．九％選票，守住綠營的基本盤，也算是雖敗猶榮。

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