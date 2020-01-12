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台中》蔡其昌得票率66.68% 全國排名第二

蔡其昌在選民結構藍綠勢均力敵的台中市，能創下全台第二得票率。（記者張軒哲）

蔡其昌在選民結構藍綠勢均力敵的台中市，能創下全台第二得票率。（記者張軒哲）

2020-01-12 05:30:00

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市第一選區立委得票結果，蔡其昌如預期輕鬆勝選國民黨林佳新，蔡其昌以逾十萬票漂亮三連霸，得票率六十六．六八％，全國僅次於台南市民進黨立委陳亭妃六十九％，蔡其昌在選民結構藍綠勢均力敵的台中市，能創下全台第二得票率，殊屬不易，代表蔡其昌深耕地方，也為自己的立委任期，繳出一張亮麗成績單。

蔡其昌得票率 也創個人最高

成功挑戰新高！台中市第一選區立委得票結果，蔡其昌如預期輕鬆勝選林佳新，蔡其昌在第七屆立委選舉以四十六．四％得票率，小輸給國民黨老將劉銓忠，第八屆則以過半的五十四．五四％力退高中校長陳添旺，第九屆以六十．一四％得票率大勝清水農會總幹事顏秋月，本屆以約六成六得票率創下個人新高。

是否問鼎立院龍頭 蔡語帶保留

由於民進黨立院席次過半，目前擔任副院長的蔡其昌，下一步如何規劃，是否挑戰立院龍頭寶座，也受到關注。蔡其昌說，因為才剛選完，自己要先跟同僚討論一下，才能確定未來的方向。

第一選區此次有三人角逐，民進黨現任立委蔡其昌輕鬆三連霸，展現雄厚實力，國民黨一度派不出人選迎戰，最後由韓家軍林佳新從雲林縣空降參選，親民黨黃朝淵也加入戰局，但林、黃都與台中海線無淵源，蔡其昌一如預期，輕鬆勝選。這個選區屬於海線農漁業聚落，近年藍綠選民結構旗鼓相當。清水子弟蔡其昌深耕多年，實力堅強。

蔡其昌總部昨日於十七時四十五分自行宣布當選，是離島以外的縣市首位宣布勝選，預計得票率每屆都攀升，蔡其昌上屆達六十％，本屆得票率創新高。

蔡其昌感謝鄉親 肯定做事的人

蔡其昌表示，感謝偉大的市民鄉親，繼續給他服務的機會，用選票肯定真正做事的人。選舉已經結束了，勝選固然喜悅，卻也是責任與承擔的開始，未來他一定會加倍努力，繼續為大家打拚，回報鄉親。

林佳新說，恭喜蔡其昌勝選，感謝這一百天來所有競選團隊的努力，也感謝把票投給他的每一位鄉親，個人努力不夠，深感對不起所有競選團隊的兄弟姊妹們的努力，祝福大家，一切都是民主的選擇。

蔡其昌歷屆立委得票率

蔡其昌歷屆立委得票率

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