台中》橫掃近15萬票 何欣純全國最高票

何欣純（中） 大勝對手已經超過六萬二千票，自行宣布當選，且得票數十四萬九五三八票，得票率六十三．三％，拿下全國最高票。（記者陳建志）

2020-01-12 05:30:00

〔記者陳建志／台中報導〕台中第七選區（大里、太平）此次有五人參選，不過最後仍由尋求連任的民進黨何欣純和國民黨徵召的莊子富對決，深耕基層廿年的何欣純，選前被看好能順利連任，昨開票後，票數一路領先，大里、太平服務處聚集大批支持者，現場氣氛熱烈，「凍蒜」聲不斷，何欣純昨晚七點左右大勝對手已經超過六萬二千票，自行宣布當選，且得票數十四萬九五三八票，得票率六十三．三％，拿下全國最高票。

服務地方20年 立委順利3連霸

出身大里草湖地區的何欣純，此次強打「一直在這裡」、「在地的女兒」、「屯區，好，還要更好」，曾擔任三屆議員、兩屆立委，服務地方廿年，因問政專業形象佳，加上勤於經營地方，上屆就大勝對手近五萬三千票，得票數是全台中市八個選區最高，此次選情普遍被外界看好，果然開票後各投開票所票數都壓倒性勝利，得票數更上層樓，最後拿下全國最高票，得票率也達六十三．三％。

何欣純勝選感言 相信小英、肯定她

何欣純昨晚七點抵達大里總部，開心發表勝選感言，謝謝所有大里、太平鄉親對她的支持，感謝鄉親用堅定的意志，相信蔡英文、肯定何欣純，並說這場選舉的勝利，不是一個黨或一個人的勝利，是拒絕抹黑、堅持正面選舉的勝利，更是台灣人民捍衛民主自由生活的展現。

選民緊握的手 給她無比力量很暖心

何欣純並說，這次選舉很緊張，尤其選戰最後十天遭對手抹黑，但拜票時支持者跟她擁抱、緊緊握手給她力量，讓她真的很感動，強調這次得票數比上次增加三萬零四百四十票，表示獲得更多選民的支持，未來責任更大，會加倍努力來感謝鄉親的支持。

落敗的莊子富也發表聲明，感謝每一位投給他，願意相信他的朋友，給他一個機會參與這次的選舉，並感謝競選團隊，尤其是父親傾全力投入這場選舉，很感動努力有被看見、肯定，並恭喜何欣純立委再次連任，希望為大里、太平鄉親爭取更多的建設。

何欣純歷屆立委得票數

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