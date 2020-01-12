藍：離年輕人太遠 綠：肯定守護主權

2020-01-12 05:30:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨總統選舉及立委選舉在台中市大敗，國民黨台中市黨部主委顏文正表示，此次選舉的結果，顯示國民黨離年輕人的想法太遠，還有反送中議題，讓年輕人紛紛出來投票；小英台中市競總發言人、市議員陳世凱則表示，這顯示台灣人對台灣主權的守護，另一點就是台中市民表達對市長盧秀燕執政的不滿。

此次國民黨台中市立委選舉嚴重失利，只當選兩席，連任的三位立委只有江啟臣連任，而顏寬恒及沈智慧都失利，另一席當選者則是重新挑戰的楊瓊瓔，戰況慘烈，而總統得票輸了二十五萬，更是比市長選舉還差。

顏文正表示，此次的選舉結果，可看出國民黨離年輕人的想法太遠，加上反送中議題，讓年輕人都跑出來投票，台中市投票率高達七成六，是非常高的投票率，年輕人出來投票的人非常多。

顏文正表示，國民黨的黨主席吳敦義已辭職，國民黨會進行檢討。

綠營：也表達對盧秀燕執政不滿

陳世凱則表示，這次台中市在總統得票數大贏，顯示整個大環境，民眾對於台灣主權的堅持及不能接受九二共識、一國兩制的主張，因此把票投給蔡英文，要讓蔡英文與民眾來共同守護台灣的主權。

陳世凱表示，國民黨立委在台中市大敗，顯示出台中市民對盧秀燕執政的不滿，尤其是選舉後期，盧秀燕一直打空污，把責任推給中央，讓台中市民不能接受，也是對盧秀燕的一個警惕。

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