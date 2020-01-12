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首頁　>　臺中市

陳柏惟戰鬥力超強

（記者蘇金鳳攝）

（記者蘇金鳳攝）

2020-01-12 05:30:00

記者蘇金鳳／特稿

來自高雄市三民區的台灣基進發言人陳柏惟，空降到台中市第二選區挑戰顏家，短短五個月時間就打敗顏家，戰鬥力超強，也令各界讚嘆。

陳柏惟是高雄人，原來是電影製片，因為主張台灣獨立，與台灣基進理念相合而加入，並且代表台灣基進參選二○一八年高雄市第七選區市議員，登記為三號，常擺出三Ｑ的手勢，慣用口頭禪為三Ｑ，因此被稱為三Ｑ哥。

陳柏惟參選高雄市議員時，對於韓國瑜的政見及言行非常有意見，時常在網路上批韓，批評韓國瑜的愛情摩天輪不可行，還曾在政論節目說如果韓國瑜當選就立刻搬離高雄，被稱為打韓悍將，受到很多民眾支持。

當時韓流正起，陳柏惟雖成為落選頭，但他強烈的本土意識及總是以流利台語發表評論，都被認為戰鬥力超強且特色十足，很多政論節目爭相邀約，陳的知名度水漲船高。

短短五個月打敗顏家

之後立委提名，顏家在台中市海線的勢力被認為難以撼動，民進黨在該選區也無人挑戰，陳柏惟的戰鬥力讓民進黨心動，兩黨便合作推陳柏惟挑戰顏家。

面對顏家勢力，陳柏惟一開始很難進入社區，靠著民進黨市議員協助，一步步跨出，而陳柏惟也努力研究五個行政區的人文，並在臉書一一呈現。

陳柏惟善於打空戰，利用空戰發表理念，他也時常想出超有梗的點子，例如在臉書要民眾支持他，讓「顏寬恒自由」，並且號召支持者一起追垃圾車來拜票，有創意又幽默，非常受年輕人歡迎。

陳柏惟跌破專家眼鏡選上立委，雖然靠的是強大的空軍及逐步累積的陸軍，但最重要的是為傳統選區帶來了不一樣的戰法及新的氣象，不只打動年輕人，也讓中間選民有了改變現狀的想法。

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