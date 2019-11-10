台中》忠明南路地下道不填平 惹怨

台中鐵路高架化完工，忠明南路仍維持車行地下道，市議員鄭功進痛批台中市政府專斷獨行。（記者黃鐘山攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中鐵路高架化完工，沿線地下道除忠明南路都將填平，最後五處預計年底起陸續動工；而都市景觀縫合獨漏忠明南路，市議員鄭功進九日痛批市政府專斷獨行。地方也認為，既然鐵路都高架化，理所當然地下道就要填平。

市府建設局則解釋，忠明南路地下道先前經交通評估，因有不利車流疑慮，決定保留原狀不予填平，如今因附近東興路及學府路已連通，再由交通局檢視、評估基礎數據是否有所變動，研議該地下道是否仍維持原狀。

鐵路高架化後，沿線三座陸橋、十七處平交道、廿四處地下道全部拆除填平，實施都市縫合。地下道填平工程，交通部負責十八處，市府接力辦理五處，忠明南路因地方擔心全部填平恐增加車流衝突，市府評估後，決定填平人行地下道，維持車行地下道通行。

建設局長陳大田表示，圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路地下道填平是地方期盼已久的事，工程將分兩個標案辦理，每處填平工期約八至十一個月。第一標工程月初已決標，預計年底先啟動太原路地下道填平，圓環北路及建成路俟交維審查通過後開工；預計十二月完成決標，交通維持審查作業完備後即可動工。

但填平作業卻獨漏忠明南路，鄭功進表示，早年因鐵路行經，忠明南路地下道成為必要之惡。但遇豪大雨就易積水，周邊社區也因地下道阻隔，生活機能不佳，缺乏商機，市府不想填平地下道，也應給當地居民一個合理的說法，而非蠻橫無理說不做就不做。

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