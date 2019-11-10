台中》花毯節重回新社 首日「小王子」最吸睛

民眾爭睹小王子玫瑰星球風采。（記者張軒哲攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者張軒哲／台中報導〕新社花海暨中台灣農業博覽會及國際花毯節昨天（九日）舉行開幕儀式，佔地一．八公頃的展場，今年以「愛與希望」為主題，布置的花草多達廿五萬株，入口的迎賓植生牆，以書本為意象，引領民眾打開法國文學名著「小王子」，一同探索小王子的星球之旅，大受好評。開幕首日就吸引數千民眾前往拍照打卡。

產值預估可創造30億元

立委江啟臣表示，新社花海是經濟效益最大的活動，中央地方預算合計不到一億元，短短二十三天展期卻能創造二十至三十億元產值，吸引二百至三百萬人潮。

4條免費公車跑透透

台中國際花毯節自二○一六年移師后里，暌違三年再回新社，昨日與新社花海、中台灣農業博覽會三合一登場！花毯節取得法國聖修伯里協會《小王子》正式授權，每天整點動態呈現小王子與玫瑰相逢場景。市長盧秀燕表示，市府今年讓活動再次回到新社，擴大舉辦規模最大的花海盛典！也特別因應開闢四條免費公車路線，呼籲遊客透過大眾運輸工具前往展場，打造新社花海成為「台灣的普羅旺斯」。

觀旅局指出，今年花毯節展區占地一．八公頃，主裝置「玫瑰星球」每個整點動態呈現小王子與玫瑰相逢場景，周邊還有「權力國王」、「慾望商人」、「虛榮男爵」等花卉裝置，以及長達二百米的玫瑰圖騰、由千朵新鮮玫瑰佈置的花艷廊道。

農委會主委陳吉仲表示，一個活動要成功，不只農委會提供花卉生產或技術就夠，交通動線及整體規劃也同樣重要，種苗改良繁殖場場長張定霖也說，新社花海邁入第十四年，展現花卉主題、可食地景及種苗場的研發成果，今年與台中國際花毯節、中台灣農業博覽會合體，讓活動更有可看性。

台中花毯節「三合一」，於新社登場 。（記者張軒哲攝）

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