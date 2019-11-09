報廢電腦北送拍賣 3年少賺250萬

議員呼籲台中市機關學校報廢電腦設備先送弱勢戶，並成立中台灣惜物網。（記者蔡淑媛攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市中低收入戶近兩萬戶，市議員鄭功進發現市府機關學校每年報廢約二千多組電腦硬體與周邊設備，卻北送到台北惜物網拍賣，三年來賣出近五千萬元，還要被扣五％手續費，呼籲市府應優先贈與經濟貧困的學童，並儘速建置自己的惜物網、成立「中台灣惜物網」，會賺錢的金雞母自己養，創造雙贏。

議員促優先轉贈弱勢戶 自建惜物網

議員鄭功進、李天生、黃守達、林祈烽及張耀中昨天為弱勢請命，市府報廢電腦應優先轉贈弱勢戶。鄭功進指出，台中市已是全台人口第二大城，「不該什麼都只想委外、往台北送！」近三年約七千台報廢電腦送台北惜物網標售，成交金額高達四千八百二十萬元，還要無償奉送五％給台北市。

鄭功進說，台中市中低收入戶人口逐年上升，截至今年九月有一萬九○一七戶，人數達四萬三四四九人，現在組裝一台電腦動輒上萬元，對弱勢家庭來說是沉重負擔，依據「台中市政府所屬各機關學校經管已報廢市有財產處理原則」轉撥得依各局的適用對象無償轉讓他人使用，建議每季透過社會局訪視，優先贈與經濟貧困的學童。

鄭功進也說，市府近三年送到台北惜物網標售電腦硬體與周邊設備，前年有二七二八台、去年二二三五台、今年截至十月也有二○二○台，這麼多筆電、桌機，一台賣三百至一千元不等，一年獲利約一千六百萬元，「會賺錢的金雞母，應該要學會自己養。」市長盧秀燕將原有中彰投苗治理平台，升級為中彰投苗雲嘉竹七縣市治理平台，應該提出具體作為，成立「中台灣惜物網」超高趕北，做中台灣的龍頭。

市府︰各機關自理 可媒合社福團體

財政局長羅仙法回應，依該報廢財產原則，各局處可申請，但社會局未提出，財政局針對報廢市有財產，各機關可透過台北惜物網或自行變賣等方式處理。社會局表示，社會福利團體如有需求會協助媒合。

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