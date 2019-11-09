走訪台中港北堤 小英學海釣甩竿

總統蔡英文（左二）昨視察台中港北堤海釣示範區。（記者張軒哲攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者張軒哲／台中報導〕台中港北堤海釣示範區在上個月起正式試營運，全段二八一八公尺開放垂釣，由「台灣釣魚人大聯盟」管理，吸引中部大批釣客享受海釣樂趣，立法院副院長蔡其昌八日邀請總統蔡英文視察，由釣友指導如何甩竿，體驗海釣技巧。

台中港北堤是國內知名海釣地點，因為管制重重，成為國內越界釣魚受罰最嚴重的地方。在蔡其昌奔走爭取之下，從全段封閉且管制到開放半堤一三八五公尺，去年再延長一五○公尺釣魚平台。但因為距離全堤開放的目標還有一段距離，蔡其昌向蔡英文、行政院長蘇貞昌請願，敲定北堤打造為海釣示範區，並規劃全國五十處以上適合的漁港釣魚點。

北堤海釣示範區在上個月起正式試營運，上月開放至今就吸引三千多人辦理友善認同卡，超過六千人進場垂釣，每逢週末都大排長龍，也減少了釣魚人與漁民之間的糾紛，成為釣客和漁民共存共榮的模範區。

台灣9商港都將規劃釣區

蔡英文說，台灣四面環海，港務局所轄的九個商港都會規劃釣魚區域。她隨後進入海釣區，由釣友指導如何甩竿，學習海釣技巧。蔡其昌表示，今年十月正式宣布台中港北堤全堤開放，讓全國釣友十分振奮。

釣客大讚總統關心釣魚人

台灣釣魚人大聯盟理事長詹宗欽大讚，過去釣魚都要跟港警玩捉迷藏，如今在政府支持下，終於全面開放成為示範區。詹宗欽強調，很驕傲有一個史上最關心釣魚人的總統，並祝福蔡英文、蔡其昌連任成功，繼續為釣客發聲！

總統蔡英文昨視察台中港北堤海釣示範區，由釣友指導學習甩竿。（記者張軒哲攝）

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