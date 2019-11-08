長億高中沒圖書館 教部補助興建

2019-11-08 05:30:00

〔記者陳建志／太平報導〕台中市立長億高中學生有一千七百多人，但創校至今快卅年，遲遲沒有正式的圖書館，校方只能用教室克難佈置成圖書室，不但館藏圖書有限，學生想在圖書室看書、自修也無空間，校方爭取多年，在立委何欣純協助下，邀集教育部、國教署到校視察，教育部四日正式核定一．六八億元，新建圖書資訊大樓，預計二○二二年底完工啟用。

立委何欣純表示，市立長億高中在一九九九年改制時，因當時縣府財務拮据，只能臨時在國中部教室加蓋一層作為高中部教室，專科教室也是國、高中共用，因缺乏完整規劃，硬體設施嚴重不足，全校一千七百多名學生，卻是全台中唯一沒有圖書館的市立高中。經協調爭取，教育部終於在十一月四日正式核定，由國教署補助六千五百萬，市府教育局編列一億多配合款，興建總經費一．六八億元的圖書資訊大樓。

市立長億高中沈樹林校長表示，創校廿八年，升格為完全中學也已廿年，但因學校空間不足，只能利用三間教室打通做為圖書室，除館藏圖書外，只能容納約十個學生在裡面自修看書，閱讀空間真的不夠。

沈樹林表示，新蓋的圖書資訊大樓預定地在校門口體育館旁的空地，新大樓為地下一樓，地上五樓建物，將規劃圖書館、七間專科教室、二間行政辦公室與公共空間，提供師生更優質的閱讀環境。

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