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跟著小王子遊星球 台中花毯節明開幕
2019-11-08 05:30:00
〔記者歐素美／台中報導〕國際花毯節今年結合新社花海，將於九日開幕！佔地一公頃的展場，以「愛與希望」為主題，布置的草花多達廿五萬株，入口的迎賓植生牆，以書本為意象，引領民眾打開法國文學名著「小王子」，一同探索小王子的星球之旅；因今年周邊停車位減少，警方呼籲民眾最好平日或搭乘接駁車前往參觀。
每整點動態展演 親吻玫瑰
今年國際花毯節的主角是高達十公尺的「玫瑰星球」，有著燦爛金髮的小王子，高站在B612星球，細心呵護地表最大的巨型玫瑰；星球內部則以台中淺山丘陵的動植物樣貌呈現。最有趣的是，展出期間，每整點還有三分鐘的動態展演，飛機繞行B612星球一圈，小王子也會跟著慢慢移動，親吻象徵愛與希望的玫瑰。
觀旅局表示，今年花毯節設計理念是經由法國聖伯修協會授權，以世界名著「小王子」為發想，首站小王子巧遇身穿草花長袍的權力國王，接著遇到商人秀出十二公尺長的慾望傳單，還有拜訪虛榮男爵，「再別花牆」則象徵離別時刻。
停車位大減 多利用接駁車
由於九渠溝滯洪池完工使用，新社花海及國際花毯節周邊停車位減少一千多個，剩三千六百多個，為免塞車周圍道路將交管，籲請民眾多利用平日或搭乘接駁車前往賞花。