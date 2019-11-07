將被徵召選立委？ 楊瓊瓔︰配合黨安排

2019-11-07 05:30:00

〔記者張菁雅／台中報導〕立委選舉登記作業將自十八日展開，外傳國民黨規劃在十三日徵召台中市副市長楊瓊瓔參選第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）立委；楊瓊瓔六日仍未正面回應，僅表示，現在以市政為主，她是國民黨員，會配合黨的方向。

第三選區立委參選人目前包括現任立委洪慈庸、台灣民眾黨張睿倉，國民黨尚未推出人選，但地方盛傳楊瓊瓔將在國民黨最後一波提名中被徵召參選。

楊瓊瓔昨受訪時表示，謝謝大家的關心，現在以市政為主，她是國民黨員，會配合黨的方向。她強調，現在每天坐在議會裡，覺得市政一定要做到富強台中、健康快樂市民。

國民黨市黨部主委顏文正表示，依照黨內程序，當事人必須先向市黨部申請參選，市黨部報中央黨部提名小組審議後，再經中常會，但市黨部尚未收到楊瓊瓔的申請。

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