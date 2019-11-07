靜宜校友回饋 資助學弟妹出國參訪

靜宜大學校友孫豐林（右四），事業有成之餘，回饋教會及學校，並與同班同學發起資助靜宜學弟妹，進行企業參訪及尋根之旅。（記者歐素美攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者歐素美／台中報導〕靜宜大學校友孫豐林事業有成，回饋教會及學校，獎助清寒學生，並與同學在畢業五十週年，發起資助靜宜學弟妹，進行企業參訪及尋根之旅，協助拓展產業及國際視野。

孫豐林自靜宜商學系畢業後，一路從學校助教、高商會計教師到太平洋實業、太平洋電纜員工，憑藉廿多年的工作經歷，開設國際貿易公司，從進口製作電線外皮的低煙無鹵原料，到高科技的光纖、太陽能電線，她邊做邊學，創業路上勇敢、認真。

在商場馳騁五十年的孫豐林說，學校教的基本知識及專業，是進入職場的敲門磚，之後很多事要靠自己學，勉勵學弟妹「學什麼才能做什麼」，勇敢走出去，邊做邊學，持續累積個人能量才能成功。

孫豐林說，很多東西在學校學不到，今年她和大學同學集資，提供卅名靜宜學生到中國參訪企業，除到靜宜創辦人蓋夏姆姆曾落腳的武昌仁濟醫院及開封等地，並參觀光纖大廠，讓學生了解光纖及5G等科技產業，拓展視野。

參與學生表示，過程中領會到世界的廣大，也勉勵自己培養專長，未來在職場發揮、貢獻，並回饋母校及學弟妹。

靜宜董事長蘇耀文主教表示，靜宜創校六十四年，培育超過八萬五千名校友，感謝熱心校友對學校及學弟妹的關心與鼓勵；有機會要回饋學校、社會，這也是突破自我及利他的天主大愛精神。

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