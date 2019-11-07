《議員建議催生不如催婚》中市民政局︰未婚聯誼明年增為9場

2019-11-07 05:30:00

〔記者張菁雅／台中報導〕少子化問題嚴重，市議員何敏誠六日表示，市府絞盡腦汁鼓勵市民多生育，但真正問題在「不婚」，「催生不如催婚」；民政局今年辦八場未婚聯誼活動，共六百多人參加，東區樂成宮一場未婚聯誼就有四百人，顯示市府努力還不夠。

何敏誠表示，根據統計，去年全國廿至五十四歲未婚人口約七○五萬人，台中市未婚人口則有八十四萬三千人，約占全國十一％。不婚如何生小孩？生育率自然無法提升，雖然市府絞盡腦汁，提供各種措施，鼓勵市民多生育，但他認為「催生不如催婚」。

何敏誠指出，民政局今年主辦八場未婚聯誼活動，共六百多人參加，反觀樂成宮每年都舉辦聯合婚禮及未婚聯誼，前年起，每年一場未婚聯誼都有四百位單身男女參加，人數快接近民政局的八場聯誼，可見民政局聯誼活動根本是虛應故事、做做樣子。

民政局表示，今年八場聯誼活動均額滿，成功撮合一百卅七對佳偶。因應報名踴躍，明年確定增加一場，預估將有七百六十個名額。局長吳世瑋強調，為讓更多單身民眾參與，明年將以「未曾參加」今年聯誼活動者優先列入名額，未來也將持續辦理單身聯誼活動，希望更多單身民眾在台中遇到愛，共創幸福人生。

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