台中花毯節週六登場 4路線免費接駁

石岡區農會配合新社花海，推出「五二○幸福花海暢遊石岡」精采遊程。（記者歐素美攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者張菁雅、歐素美／台中報導〕暌違三年，台中國際花毯節今年再回到新社，將與新社花海、中台灣農業博覽會一起在十一月九日至十二月一日登場，預計將湧進龐大賞花人潮，交通局規劃四條免費接駁車路線，豐原線、太原線及櫻木花道線不分平日、假日，東勢線則於假日行駛，均自上午八時至下午四時提供接駁。

結合新社花海與中台灣農博

交通局表示，市府規劃豐原線、太原線、東勢線（假日線）及櫻木花道線等四條免費接駁車路線，分別自太原停車場、豐原火車站、東勢河濱公園、新社櫻木花道發車，至花海展區接駁總站，平日約廿至卅分鐘一班，假日則十五至廿分鐘一班，坐滿即發車。

交通局長葉昭甫表示，因應賞花人潮及民眾停車需求，今年於展區外圍提供花海專用停車場，分別為太原停車場、新社高中（僅假日開放）、新社區公所、新社復盛公園、東勢河濱公園及中興嶺停車場等，並加碼開放大坑經補庫停車場，共有八處停車空間。

而花海展區內規劃三處汽機車臨時停車場及身心障礙停車場，共可提供汽車三千六百七十四格、機車一千六百五十三格，且各停車場內皆規劃接駁站，交通局建議民眾可多利用外圍停車場，再轉乘免費接駁車進入花海展區。

葉昭甫強調，由於新社區街道狹窄，屆時周邊道路將進行交通管制，管制時段為每日上午八時至下午六時，部分道路僅供接駁車及公車優先通行，九十一路、二六四路、二六五路等十條公車路線均行經新社區，請民眾多利用大眾運輸工具前往展區。

另外，石岡區農會配合新社花海舉行，自本月九日至十二月一日推出假日限定的「五二○幸福花海暢遊石岡」遊程，一日遊程滿十五人成團，每人費用五二○元。

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