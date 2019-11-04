泡湯優惠起跑 台中市業者加碼贈伴手禮

交通部觀光局加碼推出溫泉泡湯優惠，台中市多家溫泉業者也配合推出住宿優惠方案及贈送伴手禮。（觀旅局提供）

2019-11-04 05:30:00

〔記者歐素美／台中報導〕交通部觀光局「國旅秋冬遊溫泉優惠方案」十一月開跑，台中市溫泉業者加碼推出各項優惠及贈送精美伴手禮，觀旅局也免費加贈「台中溫泉漫畫手冊」，限量兩百本，就是要讓遊客泡湯不無聊，享受溫泉之餘，還能細細品味台中溫泉漫畫故事或來趟漫畫場景的追尋之旅。

台中市溫泉觀光協會響應加碼送精美伴手禮，遊客入住符合秋冬遊旅遊補助的旅宿業，持住宿憑證（正面需有旅宿業店章），即可獲贈「大呷麵本家」或「我的果物日記」伴手禮，限量一千五百份。

觀旅局配合交通部「擴大國旅秋冬遊溫泉優惠方案」，加碼推出「台中溫泉漫畫手冊」限量免費贈送活動，民眾利用秋冬遊住宿補助方案，持十一月至年底住宿憑證到谷關遊客中心，即可兌換漫畫家為谷關創作的專屬漫畫手冊，限量兩百本，送完為止。

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