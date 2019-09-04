台中》青年事務諮詢委員會 又延後成軍

2019-09-04

〔記者張菁雅／台中報導〕市府今年二月廢止青年事務審議會（簡稱青年議會），新設青年事務諮詢委員會原訂九月一日上路，但民進黨市議員江肇國及張家銨發現青年事務諮詢委員會至今仍無音訊。

江肇國批評，台中已超過半年沒有年輕人發聲的管道，現在連市府自己訂的時間都跳票，可見市府對青年的態度敷衍，毫不尊重，大大破壞年輕人與市府間的信任關係。

江肇國說明，前市長林佳龍首創青年議會，已順利運行兩屆，第三屆卻在青年代表任期還剩大半，且未被徵詢的情況下，被市長盧秀燕粗暴喊停。盧宣稱將以青年事務諮詢委員會取代青年議會，但九月一日就要上任的青年委員一個也看不到。

江肇國指出，徵集委員的報名截止日期從七月底延至八月十六日，預計九月七日開始面試，委員上任日遙遙無期，時程一延再延，可見報名人數難看，年輕人根本不買單。

張家銨表示，市府將青年議會腰斬，已經頗有爭議，現連青年事務諮詢委員會成立也再三拖延，可見市府面對青年極盡敷衍，毫無作為。

第三屆青年議會總召林楷庭也說，市府無預警廢除青年議會後，現在連承諾的青年事務諮詢委員會也沒有下落，這是對青年的二次傷害。

教育局則解釋，市府七月十一日正式公告，並函文相關單位邀請青年參加，期限原訂七月卅一日截止，考量適逢暑假，故延長報名期限至八月十六日止，並透過多元管道宣傳，已有一百四十位青年報名，預計九月七日面試，九月廿日公告錄取名單，九月下旬至十月上旬正式成立。

另外，第三屆青年議會代表若有意願參加青年事務諮詢委員會，將優先聘為委員，不用參加面試。

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