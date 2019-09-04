台中》明年台灣燈會 議員不滿宣傳配套還沒影

2019-09-04

〔記者張菁雅／台中報導〕二○二○台灣燈會在台中，距離燈會剩不到半年時間。市議員鄭功進三日抨擊至今仍看不到市府的宣傳與配套措施，連公車候車亭還張貼「二○一九台灣燈會在屏東」的廣告，民眾不仔細看，會誤以為明年台灣燈會仍在屏東舉行。

詢問進度 議員不滿觀旅局未回覆

鄭功進說，二○二○台灣燈會的宣傳與配套，始終只聞樓梯響，他多次去函市府觀旅局，詢問相關籌備進度，得到的答覆都是「未定案不便公告」。目前市府網站倒數計時器及識別系統外，找不到任何展覽訊息，尤其台灣燈會副燈區將提前在今年耶誕節登場，眼看不到四個月的時間。他希望市府不要只會跟中央討錢，宣傳工作卻慢半拍。

公車候車亭廣告 還是燈會在屏東

鄭功進也接獲民眾反映，在南屯區黎明新村的公車候車亭，還看到「二○一九台灣燈會在屏東」的廣告，一時以為二○二○台灣燈會仍在屏東舉行，到底「二○二○台灣燈會在台中」何時才打算要上架？

市府回應 現階段處於宣傳暖身期

對此，市府說，二○二○台灣燈會宣傳現階段為暖身期，目標為建立並加深民眾對於台灣燈會在台中的印象。市府各單位均積極進入燈會籌備階段，除持續透過新聞、市府官方Line及社群媒體等方式，讓民眾了解重要進度及志工招募資訊，並主動邀請所屬權管單位及企業，協助廣告露出，共同宣傳燈會。

市府表示，未來也將持續把主燈設計、展區亮點及交通訊息等資訊，透過形象影片、建置燈會網站、媒體及戶外廣告等多元通路宣傳。

交局長：屏東廣告未拆 應是遺漏

交通局長葉昭甫則指出，上述候車亭廣告是甫於今年解約的廠商先前設置的，解約時已請廠商移除所有廣告，此處應是漏網之魚，已派員清除。交通局也將再清查全市所有候車亭廣告內容，避免提供過時資訊而產生誤解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法