台中市霧峰區峰堤路破爛害摔車 里民促重鋪

2019-09-03

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰區峰堤路是中台灣影視基地主要聯外道路，也是眾多朝陽科大學生通行要道，由於多年沒有全面刨除重鋪，路面千瘡百孔還出現裂縫，有騎士因此摔車，里民不斷詢問吉峰里長林政逸何時重鋪。立委顏寬恒、市議員林碧秀昨邀集相關單位協調，要求台電九月中前配合完成電桿遷移，讓道路重鋪工程能早日進行。

林政逸表示，峰堤路是里民和朝陽科技大學學生進出的要道，每天更有許多垃圾車和砂石車等大型車輛通行，造成路面破損嚴重，但因多年未全面重鋪，路面坑洞補了又補，並出現裂縫，整條道路千瘡百孔，之前就有騎士摔車申請國賠，不過反映後拖了一、二年，遲遲未見重鋪，里民不斷詢問到底何時重鋪，希望能早日動工。

林碧秀表示，經過約一年爭取、協調，峰堤路從中台灣影視基地到中正路約一．八公里的路段，將由第三河川局和市府養工處進行重鋪工程，總經費約一千萬元，昨邀請顏寬恒、第三河川局、市府建設局、台電、公所、當地里長等進行協調，希望重鋪工程早日進行。

三河局：電桿遷移完即重鋪

第三河川局秘書古運秀表示，峰堤路在美群橋和草湖橋間的路段，已編列預算進行路面重鋪，但因三河局出口處三根電桿阻礙視線，之前已向台電申請遷移；台電原訂八月中施工，但開挖後發現下方有管線，只好停工、重新設計，為避免重鋪後又開挖，將待台電完成電桿遷移再施工。

顏寬恒指出，目前經費都已到位，主要卡在台電的電桿尚未遷移，當場要求台電加快流程，於九月中前完成電桿遷移，施工單位儘快進場，讓民眾早日有一條安全的道路可回家。

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