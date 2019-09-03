台中市梧棲第二公有市場不耐震 蔡其昌爭取1400萬補強

2019-09-03

〔記者歐素美／台中報導〕梧棲區第二公有零售市場耐震係數不足，立法院副院長蔡其昌爭取中央前瞻計畫補助，昨邀經濟部專委王秀麗、市府經發局市場科專員李政文等會勘，經濟部將補助九八二．二萬元，市府自籌四二一萬元，共一千四百多萬元辦理設計監造，預計明年初施工、明年十月底完工改善。

梧棲區第二公有零售市場建於一九九七年，為地下一層、地上二層的鋼筋混凝土建築物，經發局去年就現況耐震能力進行評估，發現有局部滲水鏽蝕、混凝土裂縫及白華（壁癌）等損壞現象，需耐震補強以確保安全。

蔡其昌表示，梧棲第二公有市場耐震係數不足，經中央、地方配合共一千四百多萬元經費，將於明年初動工，完工後便可讓來此消費的鄉親更加安心，並希望市府能提出市場活化計畫，讓草湳社區商機再次動起來。

由於蔡其昌等人到場時，市場營業商家不多，議員楊典忠說，梧棲第二公有市場開店率不佳，公帑不應浪費，市府應儘速提出活化改善計畫，救活市場，讓更多居民來此消費，帶動草湳社區商機發展。

經發局市場科專員李政文說，梧棲第二公有零售市場僅有十四個店鋪，目前呈滿租狀態，主要是賣吃的及經營美髮，未來將加強行銷；經濟部專委王秀麗則允諾，只要市府有需求，將全力支持協助辦理。

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