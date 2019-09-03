台中市大慶夜市爆紅 違停髒亂惹民怨

2019-09-03

〔記者張菁雅／台中報導〕南區大慶夜市自八月十七日開幕以來，人潮絡繹不絕，衍生交通、垃圾、環境等問題，遭附近居民抗議。市議員邱素貞（見圖，記者張菁雅攝）二日呼籲管理單位應維護當地居住環境品質，大慶夜市則表示，已提供上千個機車停車位、近廿個子母垃圾車，無奈民眾還是違規停車、亂丟垃圾，未來會加派交通引導及清潔人力，也請民眾配合。

經發局則表示，該局已要求大慶夜市落實執行各項管理工作，若長期未獲適度改善，該局得依「台中市攤販集中區設置管理自治條例」規定，檢討是否廢止該夜市全部或一部許可。四日也將在夜市營業時，至現場檢視並督促業者提出積極的改善措施。

大慶夜市位在南區建國南路一段近東興路一段路口，佔地上千坪。邱素貞指出，夜市營業時產生噪音，影響居民休息，消費者亂停車，甚至住家騎樓都被機車佔滿；另外，亂丟垃圾造成髒亂，也讓鄰近住戶相當頭疼，多次向她陳情。

邱素貞說，希望管理單位對於外界的批評要通盤檢討改進，做好環境與交通維護等，敦親睦鄰，才能與當地居民取得平衡，成為帶動觀光的利器。

大慶夜市指出，夜市內設有免費停車場，汽車停車格一百六十一格，機車停車場本來只有一處，已增為三處，可停放上千輛機車，每天請義交、交管人員引導民眾停車，無奈很多人還是不停進去。另外，夜市有專人清掃，並設置近廿個子母垃圾車，但仍有民眾把垃圾丟在地上；攤商也被要求裝設油煙防制設備，且從晚上九時以後禁止廣播，未來會增派交通引導及清潔人力，也請民眾配合停車，共同維護環境清潔。

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