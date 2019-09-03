台中市超大公車站牌 擠進52條路線資訊

2019-09-03

〔記者張菁雅／台中報導〕中區「干城站」鄰近火車站，是重要的轉運點，不僅聚集多家國道客運、公路客運，還有五十二條市區公車路線行經此站。由於所有公車路線資訊全集中在一支站牌，民眾說看到眼花撩亂，看完後，公車不知道已跑掉幾班。

干城站鄰近火車站 重要轉運點

「干城站」位在中區雙十路上，公車候車亭旁豎立一支超大站牌，兩面均貼滿公車資訊，算一算共有五十二條公車路線經過，有民眾將照片PO上臉書，引起公車迷討論。

民眾：看完眼花撩亂 車都錯過了

民眾說，滿滿的路線看到眼花撩亂，看完以後，找到自己要搭的公車，公車不知道已過去幾班了。

有人建議應比照台中火車站的模式，依據公車行駛方向分類設置站牌，較能快速查詢，但這麼做將讓公車停等區拉長，可能會影響旁邊的公路客運。還有人說乾脆換站牌，或者用App查詢比較快。

聯管會：至少要設6支 但缺空間

對此，台中市公車聯營管理委員會主委羅乙棋表示，依據「汽車運輸業管理規則」規定，站牌須揭露路線名稱、路線編號、本站站名、客運公司名稱、行車時刻表或早晚班發車時刻及尖離峰班距、行駛路線圖（含停靠站）、業者服務電話等資訊；干城站若用一般傳統站牌需要十二支，或「大五集合式站牌」六支，完全沒有地方可設，當初會設這樣的站牌是權衡、無奈的方式，以提供民眾詳細資訊為首要考量。

已有候車亭 將和公運處研商移入

羅乙棋也說，目前干城站已有公車候車亭，並提供智慧型站牌顯示車輛到站資訊，公車聯管會將與市府公共運輸處研商，是否將公車路線資訊移入候車亭內，或採用電子化方式來解決問題。

公運處：候車亭空間有限 將再研議

公運處長陳文政則表示，公車路線資訊可移入候車亭，但候車亭空間可能無法呈現所有路線，公運處會與聯管會共同研議，找出最合適的方式。

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