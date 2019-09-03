台中家商另類收心 績優學長姊分享讀書心得

2019-09-03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕學校開學台中家商另類收心，校方找來今年升學績優的畢業學生跟在校生分享學習心法，盼用過來人的心路歷程，鼓勵學弟妹開發潛力，明年也能拚出升學紅榜。

台中家商指出，今年學生參加四技二專統一入學測驗有多達一一六人成績達六百分以上，更奪下不少全國榜首，今年畢業生共有四一一人錄取包括台科大、台北科大、雲科大等國立技專院校，甚至透過多元入學管道攻進如政大、成大、台師大等一般綜合型頂尖大學。

為傳承讀書風氣與經驗，台中家商特地在開學時邀績優學生，包括以通過全民英檢高級的優異表現，經大學特殊選才管道錄取中山大學外文系的陳子劼、資料處理科巫可筠以優異成績第一志願錄取台科大企管系及獲家政群生活應用類榜首的服飾科畢業生陳欣宜，錄取雲科大創意生活設計系等。

其中陳欣宜在三年前國中會考時因考試太緊張大失常，五科僅有一科達Ａ，吊車尾入學的她入學後重新歸零找回實力，第一次月考就考到第二名，她回想在一年前也是看到學長姊分享榜首讀書心得後，立志也要回校分享，今年統測考出家政群生活應用類榜首佳績，她說，讀書心法無他，持續堅持到底努力，總能有開花結果的一刻。

有學生說，聽到績優學長姊的分享，感覺學到讀書方法，更有振奮心情的感覺，希望自己明年也能有升學佳音。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法