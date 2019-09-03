搖滾台中週六登場 66樂團大車拚

2019-09-03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕邁入第十二年的「搖滾台中」音樂祭，九月七、八日將在台中圓滿戶外劇場與文心森林公園登場，邀請十一個國家、六十六組樂團演出，今年更首次打造黑膠紀念專輯，展現在地樂團搖滾熱量，新聞局邀民眾一起來當Rocker。

圓滿戶外劇場及文心森林公園舉行

台中市新聞局長吳皇昇指出，今年共有十一個國家、六十六個團體共襄盛舉，盼讓「搖滾台中」更具國際視野，並成為人才培育的搖籃，提供更多在地樂團發光發熱的機會。

首次錄製專屬活動黑膠唱片

吳皇昇指出，今年「搖滾台中」首次錄製專屬活動的黑膠唱片，邀請中部在地樂團農村武裝青年、主音樂團、海克力斯、消波塊、白噪音、灰色邊緣等十多組樂團共同打造，更收錄已創作十年的「搖滾台中組曲」，將成為往後每年活動主題曲，讓在地優質音樂繼續搖滾下去。

老諾樂團主唱陳信宏表示，今年邀請各國重量級卡司共同表演，可說是音樂祭開跑以來最具國際性的一次，更有多達廿餘組表演團隊是台中在地樂團，感謝市府提供這個平台力挺在地樂團，讓年輕樂團有更多登場機會。

設互動體驗區 讓親子一起搖滾

新聞局指出，為吸引更多各個年齡層的觀眾，今年更首創搖滾英雄親子互動體驗區，讓父母帶著孩子一起體驗爵士鼓。

今年參與演出團隊除國內樂團茄子蛋、八三夭、董事長、麋先生、美秀集團、BOXING、血肉果汁機外，更有來自日本的歌手玉木慎吾、南韓LiveYubin、越南District 105、泰國EBOLA等，搭配文創市集、搖滾開跑講座、搖滾英雄親子體驗等有趣的周邊活動，帶給大家一場難忘的音樂祭。

66組樂團這個週休日一起High Rocker。（記者蘇孟娟攝）

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